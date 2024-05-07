Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2T3rCiRR77
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