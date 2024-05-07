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07 Mayıs 2024 Salı 11:31:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2024 Salı 11:31:00

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist
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