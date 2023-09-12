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12 Eylül 2023 Salı 11:08:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 11:08:00

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk taciz ateşi terörist
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