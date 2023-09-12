Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nk2cwci4t7
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