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11 Haziran 2023 Pazar 13:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 13:15:00

Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı zeytin dalı bölgesi terörist
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