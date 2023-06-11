Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aDYwSNoUnD
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