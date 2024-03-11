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11 Mart 2024 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 14:45:00

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı bölgesi terörist
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