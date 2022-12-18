Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.
Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek! #MSB pic.twitter.com/xma6U0BbJf
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