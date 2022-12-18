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18 Aralık 2022 Pazar 10:37:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 10:37:00

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!" denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri terörist
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