Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2024
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/WZKCZkNieU
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