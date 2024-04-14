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Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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14 Nisan 2024 Pazar 11:28:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 11:28:00

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fırat kalkanı bölgesi terörist
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