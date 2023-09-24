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24 Eylül 2023 Pazar 15:27:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 15:27:00

Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı barış pınarı bölgesi saldırı terörist
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