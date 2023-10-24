Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/rch3ZB7L67 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2023