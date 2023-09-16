Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.



Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.... pic.twitter.com/tWmObgO2wY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023