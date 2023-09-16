Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.... pic.twitter.com/tWmObgO2wY
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