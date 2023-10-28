MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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28 Ekim 2023 Cumartesi 10:57:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 10:57:00

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Bakanlık sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız!

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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