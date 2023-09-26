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26 Eylül 2023 Salı 11:49:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 11:49:00

Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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