Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karışılık verildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 22, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aguWKHIiSU
- 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük nedeniyle mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
- İETT'nin aylık zararı gökyüzüne yansıtıldı
- Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı
- Samsun'da 'Çengel-6' Operasyonu: 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
- Meclis'te bu hafta emekliye yüzde 5 ek zam teklifi görüşülecek