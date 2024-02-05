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Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
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05 Şubat 2024 Pazartesi 11:09:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 11:09:00

Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb suriyenin kuzeyi pkk terörist
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