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08 Aralık 2022 Perşembe 10:39:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 10:39:00

Suriye'nin kuzeyi için iki senaryo

Kaynak: Yeni Şafak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın “Kobani bitti” mesajı gündemde. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, bölgenin ya ayak basarak ya da havadan ve karadan gözetleme araçları ve istihbarat kaynakları ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kobani bitti" mesajı gündemde. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, bölgenin ya ayak basarak ya da havadan ve karadan gözetleme araçları ve istihbarat kaynakları ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Başbozkurt, "İlk olarak askerimiz bölgeye fiziki olarak ayak basacak. Bölgeyi bu şekilde kontrol ederseniz. İkincisi ise tüm gözetleme vasıtalarınızı oraya çevirirsiniz. İHA ve SİHA'lar, kara gözetleme radarları ve kara gözetleme sistemleri ile bunu sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz bütün unsurları yok edersiniz. Bir de istihbarat kaynaklarınızı oraya çevirirsiniz" dedi.

Kobani'ye harekattan sonrası da konuşulmaya başlandı. Kaynaklar, Kobani'den sonraki hedeflerin Münbiç ve Tel Rıfat olabileceğini ifade ediyor. Mehmetçik'in kademeli olarak teröristlerin en fazla oldukları noktaları temizleyeceği belirtiliyor.

RUS BAKAN YARDIMCISI İSTANBUL'DA

Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine uyarı mesajları sıklaşırken, Rusya'dan sürpriz bir ziyaretçi ağırlanacak. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, temaslarda bulunmak üzere bugün İstanbul'a geliyor. Görüşmelerin ana gündemi Suriye'deki son gelişmeler olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

"Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız böyle yapamazsınız. Kobani bitti, ne yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda burası onlar için boğulacakları bir yerdir."
Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Münbiç Tel Rıfat Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt
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