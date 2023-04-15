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'Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar' iddiasına yalanlama
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15 Nisan 2023 Cumartesi 00:22:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 00:22:00

'Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar' iddiasına yalanlama

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakan Yardımcısı-Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriyelilerle ilgili provokatif paylaşımlara ilişkin, "Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriyeliler mülk edinerek vatandaş olamıyor. Adım adım çaresizlik. Adım adım yalanlar. Milyonlarca Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Yüzbinlerce Suriyeli vatandaş yapıldı. Tutmadı. Suriyelileri zorla vatandaş yapıyorlar. Yeni deneme. Küçülte küçülte siz de bittiniz. Ha gayret" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Suriyeli vatandaş iddia
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