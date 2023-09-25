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25 Eylül 2023 Pazartesi 07:58:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 07:58:00

Suriyelilere verilen süre doldu! Kayıtlı illere gönderilecekler

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Kayıtları başka illerde olduğu halde İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar için kayıtlı oldukları şehirlere dönmeleri için verilen süre dün sona erdi. Düzenlemeye uymayanlara işlem başlatılacak.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Valiliği tarafından farklı ile kayıtlı olup da İstanbul'da bulunan Suriyelilerin şehri terk etmeleri için verilen süre sona erdi. 24 Eylül 2023 tarihine kadar verilen süre dün itibarıyla bitti. Güvenlik ekipleri, düzenlemeye uymayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere dönmeleri için işlem başlatacak.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılan duyuruda, başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı olduğu illere dönmeleri için verilen sürenin uzatılmayacağını duyurmuştu. Dün itibarıyla dönmeyenler, kimlik kontrolünde tespit edilmeleri halinde, kayıtlı oldukları kentlere gönderilecek.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada ise dönmek isteyenlere yol izin belgesi verileceği belirtilerek, "İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır" denilmişti.

KAYITLI GÖÇMEN SAYISI

Göç İdaresi Başkanlığı kamlarına göre, geçici koruma kapsamında ülkede bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 381 bin 429, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 554 bin. Uluslararası koruma kapsamındaki yabancıların 300 bin 720, ikamet izniyle kalan yabancıların ise 1 milyon 308 bin 514 kişi olduğu ifade edildi. Böylece Türkiye'deki yabancı sayısının toplam 4 milyon 797 bin olduğu kaydedildi. İstanbul'da kayıtlı göçmen sayısı 1 milyon 203 bin kişi.

İSTANBUL PİLOT BÖLGE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak göçmenlerle ilgili yeni bir sistemin uygulanmaya başladığını ve İstanbul'un da 'pilot bölge' olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz. Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan 'Mobil Göç Noktası' adı verilen araçlar kullanılıyor. Düzensiz göçmen olduğu ortaya çıkıyorsa kolluk kuvvetlerimizce geri gönderme merkezine gönderilecek. Pilot bölge olan İstanbul'da 20 aracımız farklı noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Ekim sonunda bu hizmet 150 araçla 30 şehirde sahada olacaktır."

Etiketler : suriyeli sığnmacı göçmen istanbul ali yerlikaya
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