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31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:13:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:13:00

Suriye'den yurda girmek isteyen biri PKK'lı 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğu kaydedildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Suriye PKK/PYD/YPG
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