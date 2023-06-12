Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023
Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fBh4DtrJ6j
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