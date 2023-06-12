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12 Haziran 2023 Pazartesi 12:37:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 12:37:00

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye türkiye terör örgütü mensubu
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