Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.



Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fBh4DtrJ6j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023