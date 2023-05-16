Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/PYD/YPG mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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