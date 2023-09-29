VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uşak'ta 17 zehir taciri tutuklandı
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışı
Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı
Suriye'den ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa Ceylanpınar'a düştü
Stoltenberg'den Kuantum teknolojisi mesajı: "NATO 2023'ün sonuna kadar kuantum teknolojisi stratejis...
Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırıya tepki: Bu kutsal günde bir ibadet yerini hedef alan bu h...
29 Eylül 2023 Cuma 18:21:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 18:21:00

Suriye'den ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa Ceylanpınar'a düştü

Kaynak: İHA

ABONE OL

Suriye'nin Resulayn kenti kırsalından atılan iki havan mermisinden biri Suriye tarafına düşerken, diğeri ise saman işçilerinin üzerinden geçip Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Suriye tarafından iki havan mermisi atıldı. Mermilerden biri Suriye topraklarına düşerken, diğeri ise Türkiye tarafına düştü. Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düşen havan mermisinin saman işçilerinin üzerinden geçerek mısır tarlasına düştüğü belirtildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bölgedeki vatandaşların güvenli noktaya gitmelerini sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : SURİYE HAVAN TOPU ŞANLIURFA CEYLANPINAR
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX