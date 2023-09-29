Suriye'den ateşlenen havan mermisi Şanlıurfa Ceylanpınar'a düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre Suriye tarafından iki havan mermisi atıldı. Mermilerden biri Suriye topraklarına düşerken, diğeri ise Türkiye tarafına düştü. Gümrük kapısı ve yerleşim yerlerine yakın bir bölgeye düşen havan mermisinin saman işçilerinin üzerinden geçerek mısır tarlasına düştüğü belirtildi. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, bölgedeki vatandaşların güvenli noktaya gitmelerini sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.