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22 Kasım 2022 Salı 10:27:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 10:27:00

Suriye'deki terör hedeflerine "cezalandırma atışları" sürüyor

Kaynak: TRT Haber

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Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütünün sivil hedeflere yönelik saldırılarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan "cezalandırma atışları" sürüyor.

Terör örgütü PKK/YPG üyelerince önceki gün Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine, dün de Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığına bağlı birliklerdeki kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor.

Bölgede belirlenen hedefler fırtına obüsleriyle ateş altına alınmaya devam ediliyor.

Belirlenen hedefleri aralıklarla vuran obüslerinin atış sesleri Kilis ve Gaziantep'in Karkamış ilçesinden duyuluyor.

Etiketler : suriye terör pkk türk silahlı kuevvetleri
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