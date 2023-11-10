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10 Kasım 2023 Cuma 17:31:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 17:31:00

Suriye'deki ABD üssüne İHA'lı saldırı

Kaynak: AA

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Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesinde Ürdün sınırına yakın Tenef'te, ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda üssün hedef alındığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar yapıyor.

İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçleri"nin harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Etiketler : Humus suriye askeri üs saldırı
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