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23 Ekim 2022 Pazar 11:29:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 11:29:00

Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon... El-Bab'da yakalanan 9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 9 DEAŞ'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin El-Bab bölgesinde icra edilen operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütünün 9 mensubunun gözaltına alındığını ve sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandıklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; DEAŞ silahlı terör örgütünün, Suriye'de sözde eylem birimleri tarafından, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisi elde edilmiştir.

Bu kapsamda, Suriye El-Bab bölgesinde 22 Ekim 2022 tarihinde icra edilen operasyonlarda; DEAŞ silahlı terör örgütünün -sözde- Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, aralarında 1'i*suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava Bölgesi -sözde- Örgüt Şer-i Emir'i "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı, *2'si lojistik sorumlusu ve 1'i mali işler sorumlusunun da olduğu toplam 9 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu gözaltına alınmış olup, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklanmıştır.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir.

Etiketler : terörist DEAŞ operasyon Gaziantep il jandarma komutanlığı Suri
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