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24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:23:00

Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu

Kaynak: AA

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Suriye'de ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.

Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin, sorgu işlemleri sürüyor.

Etiketler : suriye terör örgütü terörist şanlıurfa ikna çalışmaları
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