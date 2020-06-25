  • BIST
    114889
  • Dolar
    6,8604
  • Euro
    7,7069
  • Altın
    388,9060
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Londra'da sokak partisinde çıkan olay: 15 polis yaralandı
Burak Akkul: 21 günde 17 kilo verdim
Bilim Kurulu üyesi Yamanel'den 'hisseli kurban kesimi' uyarısı
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni genç kız, ölümden döndü
Çocuk maskelerinde fahiş fiyat uyarısı
Derya'yı arama çalışmaları sürüyor
Muhammed Salah şampiyonluk için gün sayıyor
Trabzonspor sahasına kavuşuyor
Eski havaalanı bağımlılıkla mücadele merkezi oldu
Cumhurbaşkanı Vucic gücünü daha da artırdı
Meksika'daki depremde ölü sayısı yükseldi
Türkiye bir sıra daha geriledi
Varlık Barışı'nda son hafta
PKK'ya bir darbe daha!
Alman devini kurtaracak imza atıldı
Bankalardan flaş kredi hamlesi!
65 yaş ve üstüne seyahat izni
Suriye'de insanlık dramı! Esed rejimi sivillere işkence uyguluyor
Dikkat çeken Libya açıklaması: Türkiye'ye ders verecek konumda değilsin
Borsa güne yatay başladı
Elektrik santrali sahalarının belirlenmesinde yeni dönem
Bakan Varank: İlaç sanayisini desteklemeye devam edeceğiz
TSK'ya yeni güç! Anında etkisiz hale getiriyor
ELDER: Fatura tahsilatlarının ertelenmesi salgın sürecini kapsamıyor
25 Haziran 2020 Perşembe 11:09:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 11:09:00

Suriye'de insanlık dramı! Esed rejimi sebepsiz alıkoyduğu sivillere işkence uyguluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hukuksuzca alıkoyduğu Muhammed Rahimo, henüz tutuklandığında dahi kaburgalarının kırıldığını, ayaklar altına alınarak götürüldüğünü söyledi.

Esed rejimi, bir çoğunun yeri bile bilinmeyen cezaevleri ve sorgu merkezlerinde binlerce kişiyi sebepsizce alıkoyarak işkenceden geçiriyor.

Bunlardan yalnızca birisi olan 56 yaşındaki Muhammed Rahimo 5,5 yıl boyunca rejimin çeşitli hapishanelerinde suçu olmamasına rağmen tutuldu.

Rahimo, 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tutuklanıp arabaya bindirilirken kaburgalarımı kırdılar. Ayaklar altına aldılar. Kanlar içinde kalmıştım." dedi.

Rejim güçlerinin evine baskın düzenlediği ve evde mermi buldukları iddiasıyla 2013 yılında tutuklandığını belirten Rahimo, "Hama'daki 48 adlı istihbarat biriminin merkezine girişimizde tekme ve tokat atarak bayılttılar. Hayatım boyunca hiç komutan karşısına çıkmamıştım. Hapishaneye girmemiştim ve hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Yaşıma hürmet etmediler. İşkence dolayısıyla vücudumda morluklar oluştu." şeklinde konuştu.

Plastik su borusuyla işkenceye maruz kaldığını dile getiren Rahimo, "Gece gündüz işlemediğimiz suçu itiraf edene kadar dayak yiyorduk. Ağıza alınmayacak küfürler işitiyorduk. Geceleri iç çamaşırlarımızla 2 kişi tarafından sorguya alınıyorduk. Cevap vermediğim soru için dayak yiyordum. Su borusu ve elektrik kablosu ile dövüldüm." ifadelerini kullandı.

"ISRARLA 'ÖLMEK İSTİYOR MUSUN?' DİYE SORARLARDI"

Sürekli olarak ölümle tehdit edildiğini anlatan Rahimo, şöyle devam etti:

"Hapishane celladı (sorgucu) işkence süresi boyunca ölümle tehdit etti. Israrla 'Ölmek istiyor musun?' diye sorarlardı. Sorulara cevap vermezsen işkence devam eder. Ayrıca kadınların işkence seslerini duyardık. Sürekli tehdide ve şiddete maruz kalıyorlardı. 4 ya da 5 kişi tarafından tecavüze maruz kalanlar oldu."

Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerine en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre Esed rejimin alıkoyduğu kişilerden 14 binden fazlası işkence sonucu hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER