23 Kasım 2022 Çarşamba 13:17:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 13:17:00
Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 terörist yakalandı
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.
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