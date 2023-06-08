Suriye ve Yunanistan sınırında 3 terörist yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de... pic.twitter.com/e20cWU3nTU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2023
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