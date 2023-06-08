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08 Haziran 2023 Perşembe 12:18:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 12:18:00

Suriye ve Yunanistan sınırında 3 terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan ikisinin PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : türkiye suriye yunanistan terörist sınır milli savunma bakanlığı
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