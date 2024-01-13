Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 25 hedef imha edildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hIpdTxRFuK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024