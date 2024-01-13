VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze kasabı Netanyahu'dan alçak Lahey açıklaması: "Dava bizi durduramayacak"
Pazartesi tüm okullarda şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulacak
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı
Malatya'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 2 PKK'lı tutuklandı
Gazze'de İsrail'in kitlesel katliamları sürüyor! "100 gün 100 yıl gibi"
13 Ocak 2024 Cumartesi 21:54:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 21:54:00

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 25 hedef imha edildi

ABONE OL

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan 25 hedef hava harekatıyla imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : hava harekatı terörist etkisiz Irak Suriye
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX