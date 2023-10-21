Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2023
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HkPGQqOprC
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmak konusundaki azim ve kararlılığa vurgu yapılmıştı.
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