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21 Ekim 2023 Cumartesi 15:43:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 15:43:00

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmak konusundaki azim ve kararlılığa vurgu yapılmıştı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk ypg terörist
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