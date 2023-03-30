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30 Mart 2023 Perşembe 11:26:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 11:26:00

Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriye sınır terörist terör örgütü

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