Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.