Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' denildi.
- "Depremlerden şu ana kadar 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana gelmiştir"
- Yunanistan'da Türkiye'ye deprem yardımını başlatan halk oldu
- Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
- 6 yılda 164 bin bina ve yerleşke sıfır atığa geçti
- "Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ülkesi haline getirmektir"
- Göksun'da esnaf için konteyner iş yerleri kuruluyor