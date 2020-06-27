Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay'ına bağlı komandolar, askeri araç, top ve askeri malzemeler ile yola çıkan 16 vagondan oluşan tren, İslahiye Garı'na ulaştı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve komandolar, buradan güvenlik önlemleri eşliğinde kara yoluyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.

