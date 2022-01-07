Suriye politikasını sızdırmış!

DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini para karşılığında yabancı diplomatlara verdiği" belirtilen iddianamede, 20 yıla kadar hapsi istendi. 29 Kasım'da tutuklanan Gürcan'ın casusluk faaliyetleri iddianamede özetle şöyle anlatıldı:

S-400, İHA, AFRİN...

* Aralık 2017'de Rusya'nın Afrin hava sahasını Türkiye'ye açması, birliklerini Afrin'den çekmesiyle, Türkiye'nin Afrin Operasyonu'nu başlatabileceği bilgisini verdi.

* Mart 2018'de, JÖH ve PÖH'ün üç gün önce Afrin'e konuşlandırıldığını söyledi.

* Şubat 2021'de Türkiye'nin Suriye'de yaklaşık 8 bin askerinin olduğunu, Suriye'de Türk kuvvetlerinin sayısının azaltıldığını söyledi.

* S-400'lerin Ankara'da bir depoda tutulduğunu ve sadece test edildiğini aktardı.

* İHA/SİHA'lar hakkında muhatabına rapor verdi. Bunun için bin dolar istedi. Sırbistan ve 20'den fazla ülkenin Türkiye'den İHA/SİHA almak istediği bilgisini aktardı.