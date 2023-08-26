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26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:11:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 20:11:00

Suriye ordusu İdlib'e saldırdı! 2 ölü, 5 yaralı

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Suriye ordusunun İdlib'e yönelik saldırısında 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye ordusunun İdlib ilinin güneyindeki Kensafra köyüne düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

İdlib'in güneyinde Bisekle köyünde konuşlu Suriye ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Kensafra köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler : suriye ordusu saldırılar idlib saldırısı
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