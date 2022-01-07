Süresiz nafaka zulmü sonra eriyor

AK Parti, çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenleme üzerinde çalışıyor.

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki faaliyet başlıklarından olan "uzun süren boşanma davaları"na yönelik düzenlemeyle, sürecin kısaltılması hedefleniyor.

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında "tazminat, velayet, nafaka, eşler arasında kusurun kimde olduğu" gibi nedenlerle süre yıllarca uzayabiliyor. Yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.

KUSUR ORANLARINA BOŞANDIKTAN SONRA BAKILACAK

AK Parti'nin hukukçu kaynakları, düzenlemeye ilişkin, "Boşanma süreçleri yeni sorunlara yol açıyor. Şiddete ve kadınların ekonomik sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Ya da boşanma gerçekleşmediği için ikinci evliliğini yapamıyor. Hakim vicdani kanaatine göre evlilik birliğinin fikren ve ruhen bittiğini, sadakatin kalmadığını tespit edebiliyorsa kusur oranlarına bakmadan boşanma kararı verebilecek. Kusur oranlarını, gerek nafaka talepleri, gerek velayet ilişkisi, gerekse tazminat ilişkisini ise boşanma sonrasında değerlendirecek" dedi.

NAFAKADA KADEMELİ FORMÜL

Süresiz nafakayı sona erdirecek düzenleme üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda kademeli bir formül öne çıkıyor. Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül.

Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yılın altında nafaka olamaz, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ila 10 yıl arasında nafaka verilmesi gibi süreler belirlenebilecek.