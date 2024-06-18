VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Evde egzersiz önerileri
'Sinemadaki jön eksikliği' tartışmasına cevap
Sürdürülebilir moda
Bu yiyecekler kanser riskini azaltıyor!
'Et yiyen' bakteri paniği
O besin gençleşmenin sırrı!
18 Haziran 2024 Salı 11:31:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 11:31:00

Süper kahraman 5 gıda

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Günlük hayatımızda sıkça karşılaşmadığımız, ancak sağlığımıza mucizevi etkileri olan süper gıdaları keşfetmeye hazır mısınız? İşte sağlığınızı destekleyecek gizli süper gıdalar...

Günlük beslenmenizi sağlıklı ve enerjik hale getirmek ister misiniz? İşte her gün karşılaşmadığınız, ancak sağlığınız için mucizevi etkileri olan 5 süper gıda...

1. Chia Tohumları: Omega-3 yağ asitleri, lif ve protein açısından zengin olan chia tohumları, enerji verici ve besleyici bir süper gıdadır. Smoothie'lere ve yoğurtlara ekleyerek tüketebilirsiniz.

2. Kinoa: Tam protein kaynağı olan kinoa, gluten içermeyen besleyici bir tahıldır. Salatalar ve yemeklerde kullanarak sağlıklı beslenmenizi destekleyebilirsiniz.

3. Maca Kökü: Enerji artırıcı ve hormon dengeleyici özellikleri ile bilinen maca kökü, toz formunda smoothielere veya kahvaltı gevreklerine eklenebilir.

4. Spirulina: Yüksek protein içeriği ve antioksidan özellikleri ile bilinen spirulina, bağışıklık sistemini destekler. Suya veya smoothielere ekleyerek tüketebilirsiniz.

5. Altın Otu: Antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri ile bilinen altın otu, cilt sağlığını destekler ve kolajen üretimini artırır. Bitki çayı olarak tüketilebilir.

Etiketler : Altın otu kinoa maca kökü spirulina chia
"Babalık var olma sebebim"

"Babalık var olma sebebim"
40'lar kulübüne giriyor!

40'lar kulübüne giriyor!
'Hala asker gibi hissediyorum'

'Hala asker gibi hissediyorum'
Çanta hırsızlarına şifreli önlem

Çanta hırsızlarına şifreli önlem
Kural bozdu

Kural bozdu
Survivor magandaları!

Survivor magandaları!
Setlere ara vermiyor

Setlere ara vermiyor
Yeni ikili

Yeni ikili
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX