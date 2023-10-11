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11 Ekim 2023 Çarşamba 07:54:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:54:00

Süper babaanne

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2,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan Yiğit 17 yıldır babaannesinin sevgi ve şefkatiyle hayata tutunuyor. 'Süper babaanne' diğer otizmli bireylerin anneleriyle el işleri yaparken, torunu da resim ve sporla uğraşıyor, hayvanlarla oynayarak enerjisini atıyor.

2,5 yaşındayken otizm teşhisi konulan Yiğit 17 yıldır babaannesinin sevgi ve şefkatiyle hayata tutunuyor. 'Süper babaanne' diğer otizmli bireylerin anneleriyle el işleri yaparken, torunu da resim ve sporla uğraşıyor, hayvanlarla oynayarak enerjisini atıyor.

ANTALYA'DA YAŞAMAYA BAŞLADI

Polis baba ile ev hanımı annenin tek çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Yiğit Karaaslan'ın, 2 yaşından sonra gelişimi yavaşladı. Daha hırçın bir çocuk olmaya başlayan ve ailesi tarafından doktora götürülen Yiğit'e, otizm teşhisi konuldu. Çiftin yaklaşık 1,5 yıl sonra ayrılma kararı alması üzerine babasıyla kalan Yiğit'i babaannesi Ayşe Karaaslan yanına aldı. Babaannesiyle Antalya'ya yerleşen Karaaslan, görev yeri nedeniyle ayrı kaldığı babasına da yaklaşık 1 yıl sonra kavuştu.

SPOR KLÜBÜ DERNEĞİNE GİDİYOR

14 yaşına geldiğinde babasını kalp krizi nedeniyle kaybeden Karaaslan, tuvalet alışkanlığından yemek yemeye kadar tüm davranışları öğrendiği babaannesiyle hayatını sürdürüyor. Özel eğitim okullarına derslere giden, daha sonra da Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ile tanışan babaanne ve torun, sabah servisle Aksu ilçesindeki derneğin merkezine giderek sosyal etkinliklere katılıyor. Babaanne diğer otizmli bireylerin anneleriyle el işleri yaparken, torunu da resim ve sporla uğraşıyor.

Yiğit'i severek büyüttüğünü dile getiren kuran 72 yaşındaki Ayşe Karaaslan, hırçın, yerinde durmayan, saldırgan, sürekli ısıran ve bağıran bir çocuğu sakin, bütün işlerini kendisi yapan, evin işlerine yardımcı olan bir çocuğa dönüştürdüğünü kaydetti.

Etiketler : Yiğit 17 tuvalet alışkanlığı Süper babaanne
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