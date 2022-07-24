VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"El" kriz... Bakan görevden alındı
SUNGUR TSK envanterine girdi
"Miçotakis'in kredisi bitti"
KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı
Tropikal meyve ihracatı yılın ilk yarısında 7 milyon doları aştı
İsrail'in Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti
AB ve ABD, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı
Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası
Luiz Gustavo, All Nassr yolunda
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
"BALONFEST 2022" şöleni
MİT'ten PKK-YPG'ye ağır darbe!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Tarihi imza dünyada böyle yankılandı!
İsveç'e mutabakat hatırlatması
Düet geliyor
Konser değil terapi
Kalben fırtınası
Kötü gün dostunuzum
Bir küçük dizi
Eminem türkü çıkardı
Kapalıçarşı için İstanbul'da
24 Temmuz 2022 Pazar 13:16:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 13:16:00

SUNGUR TSK envanterine girdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR'un, Mehmetçiğin hizmetine verildiğini duyurdu.

ROKETSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkânlar dâhilinde tasarlanan SUNGUR hava savunma sistemi, geçtiğimiz aylarda tanıtılmış ve TSK tarafından kullanılmaya başlanmıştı. SUNGUR hava savunma sistemiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlardan sonra şimdi de tek er tarafından kullanılabilen versiyonunu geliştirdiklerini duyurdu.

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli ve sabit birliklerce kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak için geliştirilmişti. Farklı platformlara entegre şekilde çalışabilen SUNGUR, şimdi de tek erin kullanabileceği ölçeklerde üretildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sınıfında en uzun menzile sahip, kızılötesi görüntüleme ve atış öncesi kilitleme gibi alanının en önde gelen hava savunma sistemi olan SUNGUR artık daha kullanışlı olacak.

"Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun!" ifadelerine yer veren İsmail Demir, uluslararası alanda söz sahibi olduğumuzun bir kez daha altını çizdi.

Yurtdışına bağımlılığı giderek daha da azalttığımızı vurgulayan Demir; "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun!" sözleriyle paylaşımını noktaladı.

Etiketler : ROKETSAN TSK SUNGUR
Sahne bitti havuza atladı

Sahne bitti havuza atladı
Hırkasız çıkmam!

Hırkasız çıkmam!
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
Müzikten ‘Geri Dönemem'

Müzikten ‘Geri Dönemem'
Tatilcileri coşturdu

Tatilcileri coşturdu
Sen benim ana kraliçemsin

Sen benim ana kraliçemsin
Alanson yazdı Melisa okudu

Alanson yazdı Melisa okudu
İşim için kilo verdim

İşim için kilo verdim
Sezen aşkım

Sezen aşkım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX