SUNGUR TSK envanterine girdi

ROKETSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkânlar dâhilinde tasarlanan SUNGUR hava savunma sistemi, geçtiğimiz aylarda tanıtılmış ve TSK tarafından kullanılmaya başlanmıştı. SUNGUR hava savunma sistemiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, platformlardan sonra şimdi de tek er tarafından kullanılabilen versiyonunu geliştirdiklerini duyurdu.

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli ve sabit birliklerce kısa menzilli hava savunmasında kullanılmak için geliştirilmişti. Farklı platformlara entegre şekilde çalışabilen SUNGUR, şimdi de tek erin kullanabileceği ölçeklerde üretildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Sınıfında en uzun menzile sahip, kızılötesi görüntüleme ve atış öncesi kilitleme gibi alanının en önde gelen hava savunma sistemi olan SUNGUR artık daha kullanışlı olacak.

"Portatif hava savunma füze sistemimiz SUNGUR, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde! İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sisteminin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun!" ifadelerine yer veren İsmail Demir, uluslararası alanda söz sahibi olduğumuzun bir kez daha altını çizdi.

Yurtdışına bağımlılığı giderek daha da azalttığımızı vurgulayan Demir; "Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun!" sözleriyle paylaşımını noktaladı.