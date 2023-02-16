SunExpress, deprem bölgesinden yaklaşık 12 bin kişiyi tahliye etti
Kaynak: AA
SunExpress, depremden etkilenen yaklaşık 12 bin kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, depremin ilk gününden itibaren 217 yardım uçuşu gerçekleştirdi ve depremden etkilenen yaklaşık 12 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.
Şirket, bu seferlerle 5 bin 200'den fazla arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibini deprem bölgesine ulaştırmakla birlikte yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 185 ton yardım malzemesini de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşıdı.
SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına da devam ediyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşları için 20 Şubat'a kadar www.sunexpress.com veya SunExpress mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak bilet rezervasyonu yapılabilecek.
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