Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, havadan da helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
- Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
- Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
- Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
- MHP'den yerel seçim mesajı: İstanbul'u yağmacılardan kurtaracağız
- Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi