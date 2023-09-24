Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, havadan da helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.