VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İran'dan gözdağı: İsrail'i doğrudan hedef alacak füzelere sahibiz
Kilis'te aile fertleri arasında taşlı ve sopalı kavga: 9 yaralı
Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Tayvan: Çin Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat düzenledi
Pakistan'da iki tren çarpıştı: 31 kişi yaralandı
24 Eylül 2023 Pazar 17:28:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 17:28:00

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, havadan da helikopterle söndürme çalışmalarına destek veriliyor.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Etiketler : sultangazi sultangazi yangın yangın
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX