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28 Temmuz 2023 Cuma 15:11:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:11:00

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 12.55'te Sultangazi'deki kent ormanı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Müdürlüğünün 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 müdahale aracı; itfaiye komuta merkezinin 72 personel, 22 takım itfaiye aracı ve 7 su tankı; Emniyet Müdürlüğünün 12 TOMA ve AFAD'ın 29 personel ve 2 kurtarma aracıyla müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yangında 2 hektarlık ormanlık alan etkilenmiş olup, yangının yayılımı durdurularak kısmen kontrol altına alınmıştır." bilgisine yer verildi.

Etiketler : Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı İstanbul Valiliği Sultangazi
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