Sultangazi'de doğal gaz patlaması
Kaynak: A
Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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