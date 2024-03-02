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Sultangazi'de doğal gaz patlaması
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02 Mart 2024 Cumartesi 20:39:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 20:39:00

Sultangazi'de doğal gaz patlaması

Kaynak: A

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Sultangazi'de doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Esentepe Mahallesi'ndeki yer altı doğal gaz hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın olduğu bölgede alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Etiketler : doğal gaz patlama itfaiye ekipleri Sultangazi
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