Sultangazi sporlu futbolcular ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerini unutmadı!

Bölgesel amatör lig'de mücadele veren Sultangazi spor Kulübü futbolcuları Sultangazi'de bulunan ihtiyaç sahipleri için kendi imkanları ile yardım kolileri hazırladı..

Kapı kapı dolaşan futbolcular ailelere ödeyemediğiniz elektrik su faturanız var mı diye de sordu...

Futbolcuların örnek davranışı önce şaşırttı..Sonra duygulandırdı..

İhtiyaç sahipleri futbolculara bol bol hayır duası etti.