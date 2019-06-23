Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları heyecanlı bir şekilde araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla beraber açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle...

SULTANBEYLİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Sultanbeyli 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

SULTANBEYLİ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Sultanbeyli 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Sultanbeyli oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Sultanbeyli Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Kesin oldu. Sultanbeyli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sultanbeyli yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Muhammet Fetullah Bülbül

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Mustafa Özkan

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Hasan Güney

VATAN PARTİSİ: İbrahim Tokgöz

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Hamdi Yıldız

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ayhan Koç

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Hüseyin Keskin

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: Nihat Akdoğan

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Adem Baş

BAĞIMSIZ: Uğur Kaya

BAĞIMSIZ: Yaşar Bingöl

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü.

4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır..