  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? 23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl?
Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Sular çekildi ova pamukla buluştu Sular çekildi ova pamukla buluştu
Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız
Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!
23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu
Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler
Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali" Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum
Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?
Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu
Bursaspor'da Mesut Mestan başkanlığa seçildi Bursaspor'da Mesut Mestan başkanlığa seçildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 15:25 | Pazar

Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları tüm İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları heyecanla araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla beklenen seçim günü geldi çattı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Bugün binlerce vatandaş görevlerini yerine getirmek için sandık başındaydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinda oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'da son bulacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlaması ile birlikte son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer alacak. Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve oy oranları hakkında merak edilenlerin tümü sizlerle...

Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları heyecanlı bir şekilde araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla beraber açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması için heyecanlı bekleyiş başladı. Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle... 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SULTANBEYLİ  SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Sultanbeyli 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

SULTANBEYLİ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Sultanbeyli  23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Sultanbeyli  oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Sultanbeyli Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Kesin oldu. Sultanbeyli belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Sultanbeyli yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Muhammet Fetullah Bülbül

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Mustafa Özkan

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: Hasan Güney

VATAN PARTİSİ: İbrahim Tokgöz

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Hamdi Yıldız

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Ayhan Koç

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Hüseyin Keskin

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: Nihat Akdoğan

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Adem Baş

BAĞIMSIZ: Uğur Kaya

BAĞIMSIZ: Yaşar Bingöl

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?
1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü.

4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'na seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır..

Son dakika.... YSK'da 'mühür' toplantısı! AK Parti ve CHP başvurdu
ABD'den İran'a 'İHA' misillemesi! Trump emri verdi
Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Sandık başında skandal olay!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Ünlüler oylarını kullandı
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde gün sayıyor!
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaş sandık başında
İşçiler CHP'nin kapısına dayandı
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Kesin dönüş yaptım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ