30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:07:00
Süleyman Soylu Herekol dağlarından JÖH ve PÖH'lerimizden haberler var deyip duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki Herekol Dağı'nda, biri sözde sorumlu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece sözde karargahın çöktüğünü bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü."
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