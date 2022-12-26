Şükriye Tutkun ve Ali Osman Erbaşı, “Gücüm Yetene Kadar” parçasını seslendirdi

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan , Müzisyen Şükriye Tutkun ve Müzisyen Ali Osman Erbaşı AK Parti'nin seçim şarkısı olma ihtimali olan "Gücüm Yetene Kadar" parçasını ilk kez 24 TV ekranlarında seslendirdi.

AK Parti'nin seçim şarkısı olma ihtimali olan "Gücüm Yetene Kadar" parçası;

''Biz hem Müslüman hem de Türk olarak düşmanımızın mertliğini bile takdir ederiz. İmanlıyla imansızın savaşı var dünyada. Biz imanlı olmaya çalışıyoruz, mecburuz.''

Biz hem Müslüman hem de Türk olarak düşmanımızın mertliğini bile takdir ederiz. Geçmişte savaşlarda da gösterilmiştir. Farklı görüşte insanlar olabilir. Zaten insan bu Habil'de olabilir Kabil'de. Mesela piyanist olarak Fazıl Say'ı beğeniyorum. Cumhurbaşkanımızı sevmeyebilir, kızmıyorum. Ama o sevmediğin adam sana hediye verip ne güzel çalışıyorsun diyor. Biri bana böyle yapsa ben onu severim. Ama onun gibi düşünmek zorunda değilim. Benim emeğime saygı gösteren bir gönül var orada. Diyecek birşey bulamıyorum. Yılmaz Erdoğan'ın durumu da o. Tutunacak dalları kalmamış. Daha önce deşifre olmamışlardı. Haç ile Hilal'in savaşı ortada. İmanlıyla imansızın savaşı var dünyada. Biz imanlı olmaya çalışıyoruz, mecburuz. Ben Allah'tan korkarım. Kalbe sevgiyi zorla sokamazsın.

''Şimdi daha cesuruz, araflar taraf olmaya başladı. Açıkça söyleyebiliyoruz, çoğaldık, önceden bazılarımız korkuyordu, yavaş yavaş sömürgeden kurtuluyoruz gibi geliyor bana.''

Şimdi daha cesuruz, araflar taraf olmaya başladı. Açıkça söyleyebiliyoruz, çoğaldık, önceden bazılarımız korkuyordu, yavaş yavaş sömürgeden kurtuluyoruz gibi geliyor bana. Büyüklerimiz söylüyordu. Ben öyle hissediyorum. Bu ses çoğalınca karşı tarafta çoğalıyor. Yenilmemek için uzatmalara dalmış.

''Fırsat buldukça doğruları herkese yaşatmak istiyoruz, müzikte olduğu gibi.''

Fırsat buldukça doğruları herkese yaşatmak istiyoruz, müzikte olduğu gibi. Müziği sade ağlama taklidi yapmayıp, sesinin içi ağlasın isterim. Bağlamayı da çalarken numara falan değil de kendi ağlasın isterim. Bir tiyatro yazdım oynayacak eleman yok, oyunum ortaya çıksın diye yarım oynayanı aldım oyuna. Kırgınlık var tabi. Anlaşılmamak zor. Milyonlar satan albümler varken kapıda 50 TL beklemek zor. Sigortam yok. Kimseden birşey istemiyorum. Rabbim buraya kadar getirmiş. Mesele şahsi değil. Gelen baş üstüne.