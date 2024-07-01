VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Caretta caretta ile selfie çekti
4 yapraklı yonca yerini kime bıraktı? Ünlü isimler açıkladı
Sosyal medyanın lider platformu belli oldu!
"Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım"
Sanatseverler için bu hafta
Kansızlığa iyi gelen bitki çayları
01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:00:00

Şükriye Tutkun: Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım

ABONE OL

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'ye konuk olan sanatçı Şükriye Tutkun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım." ifadesini kullandı.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Sanatçı Şükriye Tutkun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Keşke babamız olsa' dedim diye dışlandım.'' dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN 'KEŞKE BABAMIZ OLSA' DEDİM DİYE DIŞLANDIM''

''Yatılı okulda beraber büyüdüğümüz bir kız arkadaşım şimdi benimle konuşmuyor. Ben Erdoğan için 'Baba' demişim diye. Biz baba görmedik. Adam gibi adam görünce 'Keşke babamız olsa' dedim diye beni neden yargılıyorsun? Aynısını sende yaşadın. Yine aynı şeyi söylerim. Bunlar söylendiğinde dışlamak çok saçma. Beni dışladığınızda ne oldu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel gidip kiminle görüşüyor? O zaman onu da reddedin bakalım. Sağcılık ve Solculuk bitti.''

Etiketler : 24 tv arafta sorular esra elönü sanatçı şükriye tutkun
Vefatıyla yaşadıklarını anlattı

Vefatıyla yaşadıklarını anlattı
Sentez heyecanı

Sentez heyecanı
İhanet itirafı

İhanet itirafı
Trafiğe helikopterli çözüm

Trafiğe helikopterli çözüm
Margot Robbie benzetmesi

Margot Robbie benzetmesi
"3.5 saat canlı çalıyoruz"

"3.5 saat canlı çalıyoruz"
'Yabancı Damat' evleniyor

'Yabancı Damat' evleniyor
Arda Kural'ın son hali şaşırttı!

Arda Kural'ın son hali şaşırttı!
'Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum'

'Çocuklar için sabah 7'de uyanıyorum'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX