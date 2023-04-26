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Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Etiyopya'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'na indi
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26 Nisan 2023 Çarşamba 09:39:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 09:39:00

Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Etiyopya'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'na indi

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Sudan'dan tahliyeler sürüyor. Türk Hava Yolları uçağı ile Etiyopya'dan gelen 301 yolcu İstanbul Havalimanı'na indi.

Sudan'dan tahliyeler sürüyor. Türk Hava Yolları uçağı ile Etiyopya'dan gelen 301 yolcu İstanbul Havalimanı'na indi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : sudan tahliye türk hava yolları etiyopya yolcu istanbul havalimanı
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