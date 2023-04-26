26 Nisan 2023 Çarşamba 09:39:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 09:39:00
Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Etiyopya'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'na indi
Sudan'dan tahliyeler sürüyor. Türk Hava Yolları uçağı ile Etiyopya'dan gelen 301 yolcu İstanbul Havalimanı'na indi.
Sudan'dan tahliyeler sürüyor. Türk Hava Yolları uçağı ile Etiyopya'dan gelen 301 yolcu İstanbul Havalimanı'na indi.
Ayrıntılar geliyor...
- İstanbul'da terör operasyonu! Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez gözaltına alındı
- Bakan Çavuşoğlu'ndan "Türk Devletleri Teşkilatı" paylaşımı
- Sudan'dan tahliyeler sürüyor! Etiyopya'dan gelen yolcular İstanbul Havalimanı'na indi
- "Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmıştır"
- 'Dörtlü toplantı' açıklaması: Barış ve istikrarın gelmesine ciddi katkı sağlayacak
- Kartal'da park halindeki İETT otobüsü yandı