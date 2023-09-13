VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişlerinden AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım"
Ankara polisine tahsis edildi... Togg göreve başladı
İngiliz Bakan'dan Türkiye vurgusu: "Vazgeçilmez bir ortak"
Sudan'daki iç savaşın acı bilançosu... 5 milyon kişi yerinden oldu
KKTC'den AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Bizim için yok hükmündedir"
Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti
13 Eylül 2023 Çarşamba 22:54:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 22:54:00

Sudan'daki iç savaşın acı bilançosu... 5 milyon kişi yerinden oldu

ABONE OL

BM, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 5 milyon kişinin ise yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 5 milyon kişinin ise yerinden edildiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Görevinden ayrılacağını duyuran BM Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı ve Genel Sekreter'in Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, BM Güvenlik Konseyi'ndeki son beyanını yaptı.

Sudan'daki tarafların uluslararası toplumun uyarılarını dinlemediğine dikkati çeken Perthes, "Eğer taraflar çok kez yapılan itidal çağrılarına kulak verseydi ve diyaloğu tercih etseydi, çatışma engellenebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Perthes, çatışmanın başlangıcından bu yana ülkede en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğine dikkati çeken Perthes, çatışmadaki tarafların insan hakları ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.

YERİNDEN EDİLEN SİVİL SAYISI 5 MİLYONA ULAŞTI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths adına konuşma yapan Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ise ülkede yerinden edilen sivil sayısının 5 milyona ulaştığına dikkati çekti.

Bunun her ay yaklaşık 1 milyon kişinin yerinden edildiğini gösterdiğini aktaran Wosornu, Sudan içinde 4,1 milyon kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Wosornu, yaklaşık 1 milyon kişinin ise komşu ülkelere geçiş yaptığını duyurdu.

Sadece çatışmaların can kaybına yol açmadığını ifade eden Wosornu, sağlık sisteminin tamamen çökmesinin de önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Wosornu, "Acil önlem alınmaması halinde durum tahmin edilemez şekilde kötüleşecek." uyarısında bulundu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Etiketler : spot or-du-hız çatış-hayat
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX