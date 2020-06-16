Sudan'daki 286 Türk vatandaşı yurda getirildi
Kaynak: AA
Kovid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki 286 Türk vatandaşı, THY seferiyle İstanbul'a geldi
Türkiye’ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle yurda geldi.
Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, terminalde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu.
Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.
- İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
- İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri sürüyor
- Sudan'daki 286 Türk vatandaşı yurda getirildi
- Bitlis'te PKK/KCK'ya yönelik operasyon
- Kurtulmuş'tan İsrail'e tepki: ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvet
- Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki