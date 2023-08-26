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26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:35:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 18:35:00

Sudan'da şiddetli patlama... Ordu alarma geçti

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Sudan'da Ordu Genel Komutanlığının yakınında patlama meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ordu Genel Komutanlığı ile Hartum Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde büyük patlama sesinin duyulması, bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Sudan'ın başkenti Hartum'da şiddetli patlama meydana geldi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Ordu Genel Komutanlığının yakınında henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli patlama oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ordu Genel Komutanlığı ile Hartum Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde büyük patlama sesinin duyulması, bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Şiddetli patlamanın, mühimmat ya da yakıt deposuna havadan saldırı sonucu meydana geldiği sanılıyor.

Sudan'da çatışan Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) patlamanın nedeni veya yol açtığı hasarla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Görgü tanıklarına göre, Hartum'un kuzeyindeki Bahri ile batısındaki Umdurman kentlerinde ordu ile HDK arasında çatışmalar yaşandı.

"HDK'NİN BOMBARDIMANI SEBEBİYLE 7 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ"

Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, dün yaptığı açıklamada, HDK'nin, Umdurman kentindeki Umbedda Mahallesi'nde gerçekleştirdiği "rastgele" bombardıman sonucu 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söylemişti.

HDK'nin Hartum'un güneyindeki Hammadab Mahallesi'ni de bombaladığını belirten Abdullah, "Ordu güçleri, HDK'nin Zırhlı Birlikler karargahına yönelik yeni bir saldırısını da bozguna uğrattı, 4 hafif zırhlı ve 25 muharebe aracını imha etti." ifadesini kullanmıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayında olan, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Etiketler : Sudan ordusu patlama Hartum Havalimanı
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